Diretta Bologna-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Uscito sconfitto dalla quinta giornata di Champions League, il Bologna torna in campo nell'incontro valido per la 14ª giornata di campionato: dall'altra parte del campo c'è ora il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli uomini di Vincenzo Italiano si presentano all'appuntamento reduci dall'altro ko contro la Lazio all'Olimpico e con 18 punti in classifica che valgono l'8ª posizione alle spalle del Milan - distante una lunghezza e impegnato contro l'Empoli alle ore 18 -. I lagunari invece scendono in campo da fanalino di coda, con un bilancio di 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio nelle ultime 5 partite. Il calendario dei rossoblù prevede poi la sfida di Coppa Italia con il Monza e a seguire la trasferta di Torino contro la Juventus. Quanto al Venezia, la lotta per la salvezza passerà dalla gara interna con il Como. Poi sarà il turno dei bianconeri allo Stadium.