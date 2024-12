Diretta Roma-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 14ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Atalanta. Le due formazioni stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto: i giallorossi sono partiti malissimo - hanno già cambiato tre allenatori passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric fino a Claudio Ranieri - e sono reduci da tre ko consecutivi, cinque nelle ultime sei sfide; la Dea, invece, dopo un avvio lento - sette punti nelle prime sei giornate - ha messo il turbo e ha inanellato una striscia di sette vittorie consecutive in campionato. I capitolini di Claudio Ranieri, però, in settimana hanno pareggiato 2-2 a Londra in Europa League contro il Tottenham, raccogliendo segnali positivi che fanno ben sperare in vista del match contro la Dea. Dall'altro lato del campo, gli orobici di Gian Piero Gasperini sono andati a vincere 6-1 in Svizzera contro lo Young Boys avvicinandosi a grandi passi verso la qualificazione, almeno ai playoff, di Champions League.