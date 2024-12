Inter incontenibile, tris al Parma: Dimarco show, Barella si sblocca

Secondo successo consecutivo per l'Inter, che si aggiudica la sfida interna con il Parma con il finale di 3-1. Un risultato valido per la 15ª giornata di Serie A e recante le firme di Dimarco (40'), Barella (53') e Thuram (66'): di Darmian l'autorete a favore degli ospiti (81'). I nerazzurri agganciano così l'Atalanta a quota 31 punti in classifica, con gli uomini di Gasperini che sono però attesi all'incontro con il Milan di Fonseca in programma alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium. Il Napoli dista invece 2 lunghezze, e domenica 8 ritroverà la Lazio di Baroni dopo il ko in Coppa Italia. Il prossimo impegno stagionale vedrà la formazione di Inzaghi - a cui spetta recuperare la gara con la Fiorentina - affrontare in trasferta il Bayer Leverkusen nella gara valida per la 6ª giornata di Champions League. Si aggrava invece il bilancio del Parma, che dopo il successo interno sui bianconcelesti, rimedia la 3ª sconfitta nelle ultime 5 gare. Il calendario prevede ora la sfida interna contro il Verona.