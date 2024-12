Diretta Juventus-Venezia ore 20,45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il trionfo di Champions contro il City, altro esame complicato da superare per la Juventus che è alla ricerca della vittoria in campionato e che allo Stadium attende il Venezia. I pareggi con Empoli, Parma e Cagliari tra i 9 accumulati in questo girone di andata della Serie A, zavorrano la classifica dei bianconeri. Ecco, allora, che è necessario il salto di qualità, quel passo in avanti che peraltro è più che mai atteso dopo la vittoria contro la squadra di Guardiola e, soprattutto, dalle dinamiche interne che hanno contribuito a edificarlo: il confronto tra i giocatori per convincersi sulla necessità di evitare approcci sbagliati come quello contro il Bologna. Molti dettagli cambieranno, a cominciare dal fatto che in panchina non ci sarà Thiago Motta, squalificato, ma il suo vice Alexandre Hugeux (40enne francese, laureato in scienze motorie che si è legato a Motta ai tempi del Psg). In campo cambieranno anche alcuni interpreti in conseguenza del combinato disposto tra la necessità di far rifiatare qualcuno dei protagonisti con la possibilità di poter contare sul recupero di alcuni infortunati come Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il Venezia riparte dal pareggio ottenuto contro il Como, ma sempre dall’ultimo posto in classifica, che agita i pensieri di Eusebio Di Francesco. Salteranno la trasferta a Torino gli indisponibili della scorsa settimana. Conferma del 3-4-2-1 in vista, con il ballottaggio tra Zampano ed Ellertsson che dovrebbe essere vinto dal primo. Alle spalle di Pohjanpalo la coppia Busio-Oristanio.