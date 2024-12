Chi è Hugeux, il vice che sostituisce lo squalificato Motta in Juve-Venezia

La Juve ospita il Venezia nel 16° turno di Serie A e cerca conferme in campionato dopo la bella vittoria in Champions League contro il Manchester City . Sulla panchina bianconera non ci sarà Thiago Motta, squalificato . Così i bianconeri saranno affidati al suo vice, Alexandre Hugeux . E proprio sul rapporto con Hugeux, l'allenatore della Juve si è soffermato in conferenza stampa . "E' la prima volta che non sarò con la squadra, spero incida poco e che alzi livello dell'attenzione: in ogni caso parliamo di grandi giocatori, sanno cosa devono fare. Con Alexandre c'è confronto quotidiano da sempre, fin dal primo giorno, abita anche vicino casa mia. Mi fido al mille per cento. È un top non solo a livello professionale, ma anche a livello umano : sono contento di lavorare con lui ed è anche grazie a lui se quanto fatto fino ad oggi è stato positivo".

Chi è Alexandre Hugeux

Hugeux si è laureato in Scienze Motorie e poi è entrato nel mondo del calcio, iniziando a lavorare come allenatore con le giovanili del Psg e poi dall'Under 14 in su. E' stato anche allenatore dell'Under 19 femminile del Lione ma è durante l'esperienza nel club parigino che ha conosciuto Thiago Motta. Dopo essersi ritirato, infatti, l'ex centrocampista del Psg ha iniziato la carriera da tecnico allenando l'under 19 del Psg e collaborando proprio con Hugeux. E da subito l'italo-brasiliano ha apprezzato il metodo e la preparazione del francese. E infatti, nel 2021, quando ha accettato l'offerta dello Spezia, ha deciso di puntare proprio su Alexandre nel ruolo di vice allenatore. Durante la loro collabrazione, Hugeux ha già avuto occasione di sostituire Thiago in situazioni importanti. Come in uno scontro diretto per la salvezza tra Spezia e Genoa vinto per 1-0 con gol di Bastoni. Dopo aver ottenuto la permanenza in Serie A con la squadra ligure, l'accoppiata Motta-Hugeux ha poi sposato il progetto del Bologna ottenendo risultati incredibili: portando i rossoblù addirittura in Champions League e compiendo un'impresa storica. La loro solidissima e positiva collaborazione prosegue ora alla Juventus. È proprio Hugeux che, nella squadra bianconera, si occupa principalmente della parte tattica.