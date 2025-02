Kean show, supera se stesso e stende l'Inter! Tris Fiorentina, Juve superata

Nel recupero della 14esima giornata di Serie A , sessantasette giorni dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove , la Fiorentina batte l' Inter al Franchi per 3-0 grazie alle firme di Ranieri e alla doppietta di Kean . Dopo un primo tempo equilibrato dove ai nerazzurri è stata annullata per fuorigioco una rete a Carlos Augusto, la Viola apre le danze con Ranieri al 60° per poi raddoppiare otto minuti dopo con Moise Kean che calerà anche il tris al minuto 89. In classifica, la squadra di Inzaghi resta a -3 dal Napoli capolista mentre quella di Palladino aggancia la Lazio al quarto posto, superando la Juventus , salendo così a quota 42. Da segnalare che con la doppietta odierna, Moise Kean ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nei maggiori cinque campionati europei: 15, superando il precedente di 13 marcature con il PSG nel 2020/21 in Ligue 1.

Fiorentina-Inter 3-0, la cronaca

I nerazzurri fanno la partita ma sono i gigliati a sfiorare per ben due volte il gol, prima con Kean che tira però addosso a Sommer, poi con Dodo che solo davanti al portiere ospite mette a lato. L'Inter una rete invece la segnerebbe anche con Carlos Augusto servito da Bastoni, ma il Var interviene: fuorigioco e il direttore di gara Doveri annulla. La Fiorentina passa in vantaggio al 13' della ripresa sugli sviluppi del suo primo calcio d'angolo: batte Mandragora, si inserisce Luca Ranieri dentro l'area che brucia Frattesi e batte Sommer. Ci si aspetta a questo punto la reazione dell'Inter ma sono i gigliati a raddoppiare al 68' quando su un cross da destra Moise Kean realizza di testa il suo quattordicesimo centro in serie A. Inzaghi decide così di giocarsi il tutto per tutto, dentro Arnautovic, Dimarco e Barella, e passaggio dal 3-5-2 a un 3-4-1-2 super offensivo. L'Inter però non reagisce e così a 8' dalla fine dentro anche Taremi per Carlos Augusto con quattro punte in campo contemporaneamente. Il risultato per l'Inter è però una squadra troppo sbilanciata e Kean affonda il coltello al 91'. Al triplice fischio finale si esulta sia sotto il settore dei tifosi viola, ma anche dalle parti di Napoli. Tre gol, tre punti e tante emozioni in una notte particolare per Edoardo Bove e il popolo viola.