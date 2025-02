Diretta Lecce-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Ad aprire la 26ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare tra Lecce e Udinese. I salentini di Marco Giampaolo sono reduci da tre risultati utili consecutivi: dopo l'importante successo in rimonta nello scontro salvezza al Tardini contro il Parma (1-3), è arrivato un doppio 0-0, il primo conquistato tra le mura amiche contro il Bologna, l'altro all'U-Power Stadium contro il Monza ultimo in classifica. Stesso discorso per i friulani di Kosta Runjaic che hanno ottenuto il bottino pieno in casa contro Venezia ed Empoli, battute rispettivamente 3-2 e 3-0, in mezzo l'1-1 del Maradona contro il Napoli. Insomma, entrambe le formazioni stanno vivendo un periodo positivo. All'andata, 5 ottobre 2024, una meravigliosa punizione di Zemura regalò la vittoria ai bianconeri.