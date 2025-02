Dal giocatore più forte al rapporto con Agnelli: Sarri si racconta così

Una Europa League al Chelsea , uno Scudetto con la Juventus e un marchio indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli che con Maurizio Sarri hanno sognato di tornare a vincere il campionato prima che Spalletti ci riuscisse davvero. Ed è proprio Sarri a parlare al Corriere della Sera mentre attende di capire se tornerà su qualche panchina dopo l'ultima esperienza con la Lazio . E proprio sulle opffete ricevute il tecnico toscano spiega: "Più di una e da continenti diversi, anche una ricchissima dall’Arabia. Nessuna proposta mi ha fatto scattare quel clic interiore per rimettermi in gioco. Milan? Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare".

Sarri e il rapporto con i presidenti

Un Sarri che si dice sorpreso dal Como di Fabregas e che continua a seguire il calcio "per divertirsi 90 minuti" e non per preparare e studiare i match "dove servono tre ore". Un Sarri che tornerebbe in Premier ma che riconosce la Serie A come suo habitat.Tanti i presidenti che hanno puntato su di lui nel massimo campionato italiano, ma anche al Chelsea, e che Sarri descrive così: "De Laurentiis forse è una persona più complessa, ma gli sarò sempre riconoscente per avermi fatto allenare la squadra per cui tifavo da bambino. A Torino ho avuto Andrea Agnelli, il punto di riferimento di tutta la Juve. Poi mi sono relazionato con Roman Abramovich, meno algido e più ironico di quanto si pensi. Fra tutti il più simpatico è però Corsi dell’Empoli. Mi manca lavorare con i fondi".