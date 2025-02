Diretta Roma-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere il programma della 26ª giornata di Serie A sarà il posticipo delle 20.45 tra Roma e Monza allo stadio Olimpico. I giallorossi di Claudio Ranieri, che hanno strappato il pass per gli ottavi di Europa League eliminando il Porto, stanno vivendo un momento magico: sono infatti nove i risultati utili consecutivi in campionato, sei vittorie e tre pareggi, che hanno consentito ai capitolini di risalire la china dopo un avvio di stagione disastroso sotto le gestioni di Daniele De Rossi e Ivan Juric. I brianzoli, invece, sono il fanalino di coda con appena 14 punti conquistati in 25 gare. La società biancorossa, dopo la breve parentesi con Salvatore Bocchetti, ha deciso di richiamare in panchina Alessandro Nesta, reduce dal pareggio interno per 0-0 contro il Lecce. Per lui, storico capitano della Lazio, sarà una sorta di derby. All'andata, 6 ottobre 2024, finì 1-1 all'U-Power Stadium, con Dany Mota che pareggiò il momentaneo vantaggio ospite firmato Dovbyk.