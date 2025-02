Diretta Bologna-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall'Ara, Bologna e Milan si affrontano nel recupero della 9ª giornata di Serie A. La sfida si sarebbe dovuta disputare sabato 26 ottobre, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno portato al rinvio. Momento complicato per i rossoneri di Sergio Conceiçao, reduci dall'eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord e dal ko in campionato all'Olimpico contro il Torino (2-1). I rossoblù di Vincenzo Italiano, che in semifinale di Coppa Italia affronteranno l'Empoli, vittorioso ai calci di rigore all'Allianz Stadium contro la Juve, nell'ultima uscita hanno invece perso 2-0 al Tardini nel derby emiliano contro il Parma. Entrambe le formazioni, dopo 25 partite, hanno collezionato 41 punti e vincendo stasera scavalcherebbero la Fiorentina, attualmente sesta in classifica. I padroni di casa sono inoltre chiamati a interrompere un tabù che dura da ben 23 anni: l'ultimo successo al Dall'Ara dei rossoblù contro il Diavolo risale infatti al 10 marzo 2002, quando la squadra di Francesco Guidolin ebbe la meglio su quella di Carlo Ancelotti grazie alle reti di Salvatore Fresi e Julio Cruz.