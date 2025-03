Diretta Atalanta-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Una gara dal peso specifico enorme, un'occasione grandiosa per accorciare ancora verso l'alto ma anche una di quelle partite in cui c'è molto più da perdere che da guadagnare. Atalanta-Venezia, sfida valida per la 27ª giornata di campionato, si gioca a Bergamo (ore 15) sul campo che in Serie A non vede trionfare gli orobici dallo scorso 22 dicembre. Nel 2025, infatti, la Dea ha affrontato Juventus, Napoli, Torino e Cagliari ottenendo appena 3 pareggi e uscendo sconfitta dalla gara contro i partenopei. L'Atalanta ha la possibilità di vincere il campionato, tabelle e calcoli in questo momento lasciano il tempo che trovano soprattutto perché Inter e Napoli, le due squadre davanti alla Dea in classifica, sono in piena corsa e mancano troppi scontri diretti. Tornando alla gara di oggi, le insidie sono parecchie non tanto sul piano tecnico vista la differenza in classifica (37 punti tra Dea e lagunari, penultimi) e nel saldo di gol fatti e subiti (la squadra di Gasperini è a +33 di differenza reti, il Venezia -19) quanto sull'approccio e sulla differenza di motivazioni: il Venezia lotta per non retrocedere e al momento ha ben 6 punti di ritardo dalla quart'ultima, l'Atalanta punta in alto e se l'approccio al match, la cifra agonistica degli orobici e la capacità di battagliare con le stesse caratteristiche che sono proprie di chi è in lotta per la salvezza saranno gli stessi, a fare la differenza saranno abilità tattiche e valori tecnici. Sotto quell'aspetto, il confronto è davvero complicato da considerare vicino all'equilibrio.