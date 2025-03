Serie A, volata Scudetto a 5: 11 turni finali a confronto, scontri diretti decisivi!

Una lotta Scudetto a cinque : è questo ciò che ha restituito la vittoria della Juve per 2-0 sull' Hellas Verona all' Allianz Stadium . Thiago Motta , nell'intervista post gara, ha glissato sull'argomento tricolore , c'è chi invece come Kenan Yildiz ha apertamente dichiarato come sia un obiettivo . Sta di fatto che ci sono cinque squadre racchiuse in appena 8 punti: Inter a 58, Napoli a 57, Atalanta a 55, i bianconeri a 52 e la Lazio a 50. La situazione che si sta vivendo in campionato rappresenta una prima volta nella storia del calcio italiano.

Serie A, lotta Scudetto: il dato

Da quando esiste l'era dei 3 punti (quindi dalla stagione 1994/95) non era mai capitato che tra la prima e la quinta ci fosse un distacco così poco netto. C'è soltanto un precedente che si avvicina alla situazione vigente in A, e risalente al 1996/97, ma con le dovute differenze. Il campionato però in quel frangente era a 18 squadre e non a 20; inoltre la situazione in questione si presentò alla 27esima giornata, e dunque con soli 7 turni alla fine, rispetto agli 11 che mancano invece adesso. In più i punti di distacco tra la prima e la quinta erano 9 e non 8 come oggi tra Inter e Lazio. Nella stagione 96/97 la Juve occupava il primo posto a 52 punti, Parma a 49, Inter a 45, a seguire Sampdoria e Bologna a 43. Come finì quel campionato? I bianconeri riuscirono a mantenere il primo posto e a trionfare con 65 punti, il Parma terminò 2 punti dietro, mentre l'Inter a 59 punti. Samp e Bologna invece vennero scavalcate: al quarto posto ci finì la Lazio a 55, seguita dall'Udinese a 54.