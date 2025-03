Bove senza filtri: "Troppi soldi ai calciatori. Questo è lo sport più noioso"

Bove: "La mia paura più grande? La morte"

Queste le risposte di Bove: Il desidero che non hai ancora realizzato? "Giocare la finale di Champions League". Qual era il tuo giocattolo preferito da bambino? "Devo rispondere? Il pallone". Qual è il calciatore più sopravvalutato nella storia del calcio? "Questa la scarto per non avere problemi". I calciatori guadagnano troppo? "Questa non la scarto e dico di sì. Secondo me è così, rispetto allo sforzo sì". Qual è la tua paura più grande? "Forse la morte". Credi in Dio o qualcosa del genere? "Credo che ci sia un qualcosa di superiore. Non so cosa, ma ci credo". Un tuo difetto davvero sgradevole? "Sono molto permaloso". Se stasera potessi uscire con qualunque persona della Terra, chi sceglieresti? "Credo che seglierei Federer. Sì, Roger Federer". Qual è il tuo talento meno utile? "L'ho appena scoperto: lanciare le carte". A chi confidi tutti i tuoi segreti? "Alla mia fidanzata Martina". Qual è la tua idea di felicità assoluta? "Essere sereno e fare quello che mi piace. Credo non ci sia cosa più bella di poter fare quello che uno vuole e che uno ama fare. Io su questo sono fortunato. Questa è la mia idea di felicità".