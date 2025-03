Fiorentina-Juve, chi è l'arbitro: l'ultima volta ha espulso Motta

La Juventus farà visita alla Fiorentina nel match che si giocherà domenica 16 marzo (18:00). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Michael Fabbri della sezione di Ravenna: gli assistenti saranno Peretti e Imperiale mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR ci sarà La Penna, mentre AVAR sarà Doveri.

Fabbri-Juventus, i precedenti

Per Fabbri si tratterà della 15ª direzione in carriera in Serie A dei bianconeri nonché la seconda di questa stagione. Infatti il fischietto nativo di Faenza aveva diretto il derby ritorno finito 1-1 allo stadio Olimpico dove il fischietto della sezione di Ravenna fu promosso per l'ottima gestione soprattutto del nervosismo tra campo e panchina con i rossi diretti a Vanoli e Motta dopo il contatto Savona-Karamoh che aveva innescato una quasi rissa tra le due panchine . Il record della Juve sotto la supervisione di Fabbri recita 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.