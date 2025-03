Inter, Napoli, Atalanta a pari punti? Cosa succede e come si assegna lo Scudetto

La roboante vittoria dell'Atalanta all'Allianz Stadium contro la Juve è stata una grande risposta a Inter e Napoli . Per lo scudetto c'è anche la Dea. La squadra di Gasperini rispetto agli avversari ha un calendario più complicato, ma così come i partenopei possono concentrarsi solo sulla Serie A. Inzaghi invece dovrà far fronte a tanti impegni, tra Champions e Coppa Italia. Al momento è difficile fare un pronostico, ma la volata a tre potrebbe finire anche con un precedente clamoroso: con due o più squadre a pari punti. Cosa succederebbe in tal caso? Il regolameno è chiaro.

Serie A, lotta scudetto: cosa succede se arrivano a pari punti?

Il campionato potrebbe non decidersi alla 38ª giornata. In caso di arrivo a pari punti infatti non si terrà conto di determinati criteri per assegnare il titolo. Lo abbiamo visto per lo scontro salvezza tra Spezia e Verona due campionati fa, proprio quando il regolamento è stato modificato, con le due squadre che si sono giocate la permanenza in Serie A in una nuova sfida. E la stessa cosa è valida anche per decretare il campione d'Italia in caso di parimerito. E lo spareggio si andrebbe a giocare sul campo della squadra che ha gli scontri diretti a favore. La partita sarebbe di novanta minuti e, in caso di parità, si tirerebbero direttamente i calci di rigore senza supplementari.