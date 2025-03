Diretta Milan-Como ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Milan e Como scendono in campo a San Siro nell'incontro valido per la 29ª giornata di Serie A. Gli uomini di Conceicao sono chiamati a dare continuità al successo in rimonta sul Lecce, utile a interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive che ha complicato di molto la corsa all'Europa. La classifica riporta ora 44 punti e un ritardo di 6 lunghezze dal Bologna, che domenica 16 affronterà la Lazio al Dall'Ara. La formazione di Fabregas è invece reduce dal pareggio interno con il Venezia. Un risultato amaro che ha visto sfumare i 3 punti dopo il rigore trasformato sul gong dai lagunari. Il bilancio delle ultime 5 gare riporta anche 2 sconfitte e 2 vittorie, mentre il vantaggio sul terzultimo posto è di 7 punti. La prossima giornata, i rossoneri saranno ospiti del Napoli, mentre i lariani sfideranno in casa l'Empoli.