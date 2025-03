Allegri rispunta in Serie A: ecco dove è stato pizzicato

Il Monza di Alessandro Nesta si sta giocando una delle ultime chance salvezza in casa nello scontro diretto contro il Parma. I briantei occupano l'ultimo posto in classifica distante ben 10 punti dalla quota che garantirebbe la permanenza in Serie A. Ospite d'eccezione all'U-Power Stadium è Massimiliano Allegri, amico di Adriano Galliani: prima della partita i due si sono intrattenuti insieme con gli altri dirigenti del Monza, prima di prendere posto in tribuna.