La Juventus è allo sbando: Fiorentina, 3-0 devastante. Motta da mandare via

Motta tiene fuori Cambiaso e Gatti, dietro giocano Weah, Kalulu-Veiga centrali e Kelly. Si arriva addirittura a parlare in tv di difesa a tre ma è sempre la solita solfa, c'è solo Kelly più bloccato e Weah oggettivamente più cinetico. Loca-Thuram diga in mezzo, di nuovo Nico a sinistra, Kolo abbandonato davanti e McKennie e Koopmeiners i 'creativi' alle sue spalle. Palladino conferma la squadra vincente in Conference League giovedi col Panathinaikos, c'è solo Pablo Mari al posto di Comuzzo. Nico Gonzalez, Kean, Fagioli e Mandragora la pattuglia degli ex in campo, con Vlahovic pronto ad entrare. Si parte con l'elegante coreografia del Franchi, non mostrata dalle tv: alla fine della partita sembrerà una constatazione, non un insulto.

Uno-due violentissimo: la sblocca Gosens, poi il gol degli ex

McKennie mette in porta Kolo Muani, occasione pazzesca per la Juve ma il francese invece di concludere di destro cerca di rientrare e butta via l'azione. Dall'altra parte è Di Gregorio a uscire dall'area per chiudere Kean lanciato a rete. Pablo Marì durissimo su Kolo Muani, tacchetti da dietro sul polpaccio, solo giallo e i viola protestano anche. Un quarto d'ora e la Fiorentina passa, alla prima azione pericolosa su calcio piazzato, Gosens ci prova di testa e poi di sinistro al volo scarica il rimpallo alle spalle di Di Gregorio. Motta dice ai suoi di usare la testa, come se fosse un'indicazione, ma la verità è che la Juventus è allo sbando e gli ex infieriscono senza pietà: Kean vince il contrasto aereo, Fagioli imbuca l' assist perfetto per l'inserimento di Mandragora e sinistro chirurgico per il raddoppio. Uno-due violentissimo, bianconeri completamente in bambola. Tanto possesso palla sterile, la Fiorentina che aspetta comoda e non rischia, usando Dodò o gli scatti di Kean per lanciare il contropiede: Motta deve ringraziare Kalulu che riesce un paio di volte a fermare Moise se non si ritrova con tre gol sul groppone invece che due all'intervallo.