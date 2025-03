Diretta Inter-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter ospita l'Udinese nell'incontro valido per la 30ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, reduci dal successo nello scontro diretto con l'Atalanta, si presentano all'appuntamento con 62 punti che valgono il comando della classifica, con un vantaggio di 3 lunghezze dal Napoli e 6 dalla Dea: le formazioni di Conte e Gasperini affronteranno rispettivamente Milan (20.45) e Fiorentina (15.00). Il calendario del nerazzurri ha poi in programma l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la formazione di Conceicao. A seguire, la trasferta di Parma e il primo round dei quarti di Champions con il Bayern Monaco. Dall'altra parte del campo ci sono ora i friulani di Runjaic, usciti sconfitti dall'impegno precedente con il Verona e dunque rimasto fermo a quota 40 punti in 10ª posizione. La prossima giornata c'è il Genoa al Ferraris. Due invece i precedenti stagionali tra Inter e Udinese. Oltre alla gara di andata al Bluenergy Stadium, terminata 3-2 per gli ospiti, le due formazioni si sono affrontate agli ottavi di Coppa Italia, che hanno visto Lautaro e compagni centrare la qualificazione con il finale di 2-0.