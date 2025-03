Conte non molla l'Inter: Politano e Lukaku, uno-due Napoli e Milan ko

Napoli-Milan 2-1, la cronaca

Pronti, via e il Napoli dopo un minuto di gioco è già avanti: filtrante di Di Lorenzo per Politano che parte solo contro tutta la difesa del Milan e, di sinistro, buca Maignan sul suo palo. La formazione di Conte non si ferma e al 19° arriva il raddoppio con Lukaku, pescato in area di rigore da l'assist di Gilmour. Termina così il primo tempo con il doppio vantaggio dei partenopei. Nella ripresa Conceicao cambia le carte facendo entrare Leao per Bondo e Gimenez per Abraham. La grande occasione per il Milan di riaprire la gara arriva al minuto 69 quando l'ex attaccante del Feyenoord sbaglia un calcio di rigore, dopo essersi fatto ipnotizzare da Meret. Al minuto 84 arriva la rete che riaccende le speranze rossonere: Theo Hernandez sfonda sulla sinistra e mette in mezzo una palla che Jovic, appena entrato, può solo spingere in porta. Il Milan arremba alla ricerca del pari ma non succede più nulla: il Napoli risponde così alla vittoria pomeridiana dell'Inter.