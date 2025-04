Serie A, ufficiali le date del prossimo campionato: quando si comincia

La Serie A sta entrando nella sua fase conclusiva, con ancora tutti i verdetti da stabilire: dallo Scudetto alla qualificazione nelle coppe europee passando per la salvezza. Nelle scorse ore intanto la Lega ha ufficializzato quelle che saranno le date del campionato italiano 2025/26, in un'estate in cui in mezzo ci sarà anche il Mondiale per club, con quest'ultimo che avrà come squadre nostrane la Juve e l'Inter.