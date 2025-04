Diretta Genoa-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Udinese si affrontano al Ferraris nell'incontro valido per la 31ª giornata di campionato. Gli uomini di Patrick Vieira , che all'andata si imposero con il risultato di 2-0 deciso dalle rete di Pinamonti e dall'autogol di Giannetti , si presentano all'appuntamento reduci dalla sconfitta contro la Juventus allo Stadium, dove a decidere il match è stato il gol gioiello di Kenan Yildiz . Un gol che a sentire le parole dello stesso tecnico ha provocato notti insonni in casa del Grifone , la cui classifica riporta 35 punti che valgono il 12 posto alle spalle del Torino. Di 5 lunghezze più avanti invece la posizione dei friulani di Kosta Runjaic , anch'essi reduci dalla sconfitta esterna contro l'Inter: 2-1 il finale, reti di Arnautovic , Frattesi e Solet . La prossima giornata, Miretti e compagni scenderanno sul campo del Verona, mentre l'Udinese ospiterà il Milan: incontri in programma rispettivamente l'11 e 13 aprile.

Diretta Genoa-Udinese: streaming e diretta tv

L'incontro tra le formazioni di Vieira e Runjaic è in programma venerdì 4 aprile alle ore 20.45 presso lo stadio Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali Sky Calcio (202), Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Genoa-Udinese: le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Miretti, Malinovskyi, Zanoli; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

A disposizione:

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Payero, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca: Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Piana, Padelli, Palma, Kristensen, Kabasele, Ebosse, Giannetti, Zemura, Modesto, Lovric, Zarraga, Pafudni, Brenner, Davis, Pizarro.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Cecconi-Mastrodonato. IV Uomo: Manganiello. Var: Mazzoleni. Ass. Var: Fabbri.