Diretta Udinese-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Udinese e Milan si affrontano nell'incontro valido per la 32ª giornata di campionato. Al Bluenergy Stadium, i rossoneri sono chiamati a ritrovare il successo dopo il pareggio di San Siro con la Fiorentina (2-2) e il ko del Maradona (2-1). Due risultati che hanno rallentato ulteriormente la stanca rincorsa all'Europa, che vede ora gli uomini di Sergio Conceicao al 9º posto con un ritardo di 7 punti dalla Lazio. Il calendario mette poi in programma la sfida interna con l'Atalanta del 20 aprile e a seguire il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (1-1 all'andata). Quando all'Udinese, la classifica riporta un bilancio di 1 successo, 1 ko e 3 sconfitte consecutive - l'ultima contro il Genoa - che hanno bloccato i friulani a quota 40 punti e consentito al Torino di completare il sorpasso al 10º posto. I granata saranno inoltre i prossimi avversari la formazione di Kosta Runjaic nella trasferta in programma lunedì 21. All'andata, il Milan si impose per 1-0: rete di Chukwueze.