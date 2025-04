Scommesse illegali, così si facevano fregare: adescati dai compagni, giro da milioni

Caso scommesse, i siti illegali

I due, secondo la ricostruzione dei pm, sono indagati non solo per il gioco online su piattaforme illegali (Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com quelle indicate dai pm), ma anche per aver coinvolto altre persone nel giro. I fatti, in ogni caso, sono gli stessi per i quali sia Tonali sia Fagioli hanno già dovuto fare i conti con la giustizia sportiva: a meno che non emergano elementi nuovi tali da riaprire il processo sportivo - e dai documenti al momento disponibili non sembrerebbe -, ulteriori squalifiche sono da escludere. Discorso diverso sul fronte penale, dove però si parla di una semplice contravvenzione, un reato punito con l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda fino a 516 euro, peraltro evitabile con l’oblazione. Lo stesso discorso, in realtà, vale anche per gli altri calciatori coinvolti, e al momento indagati solo per aver giocato - quindi non scommesso, neanche su altre discipline sportive a leggere il decreto - su piattaforme illegali online: penalmente vietato, sì, ma punito in maniera molto lieve.