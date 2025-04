Diretta Lazio-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Uno spareggio Champions a sette giornate dalla fine, una vera sfida da dentro o fuori. Lazio-Roma sarà la più classica delle sliding doors per la corsa all'Europa che conta: 55 punti i biancocelesti in classifica, 53 i giallorossi e in mezzo novanta minuti di fuoco. "Noi abbiamo un'identità, sicuramente non siamo una squadra conservativa. Dobbiamo spendere tutto e questo si può fare in ogni partita, non deve esserci un retaggio mentale di conservare. Qualche volta non ti riesce per meriti degli avversari, ma la squadra non deve mai perdere la fiducia e la consapevolezza" ha detto Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia del derby contro la Roma. "L'ultimo derby? Lo vivo normalmente, ma non sarà mai una partita come le altre, ci sono gli sfottò e la supremazia cittadina in palio. So che è una gara importante per noi" ha invece dichiarato Claudio Ranieri.