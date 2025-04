Diretta Monza-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 18, all'U-Power Stadium, Monza e Napoli si affrontano nel 33° turno del campionato di Serie A. I brianzoli di Alessandro Nesta, sempre più ultimi in classifica, sono ormai a un passo dalla retrocessione: per salvarsi ci sarà bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo, reso ancora più complesso dal calendario visto che i biancorossi dopo i campani sfideranno Juve, Atalanta, Udinese, Empoli e Milan. Gli azzurri di Antonio Conte, invece, lottano per traguardi ben più ambiziosi: la conquista dello scudetto. A -3 dall'Inter, impegnata in questo turno al Dall'Ara contro il Bologna (domenica 20 aprile alle ore 18), i partenopei hanno l'occasione per agganciare, almeno per una notte, i rivali mettendo così pressione a Lautaro e compagni, attesi da un test piuttosto impegnativo.