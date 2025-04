Diretta Cagliari-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina affronta il Cagliari nella trasferta valida per la 33ª giornata di campionato. La Viola di Palladino, reduce dalla qualificazione alla semifinale di Conference League, scende in campo alla Unipol Domus con l’obiettivo di tornare al successo dopo i due pareggi consecutivi con Parma e Milan che hanno rallentano la corsa all’Europa. La classifica riporta 53 punti e un ritardo di quattro lunghezze dal 6º posto. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Nicola, chiamata a ritrovare i tre punti dopo la sconfitta con l’Inter e il pareggio nello scontro diretto con l’Empoli per incrementare il vantaggio di sole 5 lunghezze sul terzultimo posto. All'andata al Franchi terminò 1-0 per i padroni di casa.