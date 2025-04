Parma-Juve e gli altri match di Serie A rinviati: quando si recuperano, il comunicato ufficiale

La Lega Serie A ha deciso per il rinvio delle gare di Serie A (e Primavera 1) valide per la 33ª giornata di campionato e in programma lunedì 21 aprile. L'annuncio segue la notizia della morte di papa Francesco, per cui la Figc ha in un secondo momento proceduto a deliberare la sospensione di tutti gli incontri dalla massima Serie fino ai Dilettanti, rinviati a data da destinarsi: tra questi dunque, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Una decisione giudicata doverosa e che mette alle strette la fitta agenda dei club. Di sicuro le sfide non giocate oggi non verranno recuperate martedì 22 aprile mentre tutti i match saranno recuperati mercoledì 23 alle 18.30 come annunciato dalla stessa Lega con un comunicato ufficiale. L'orario dei match di campionato sarà dunque diverso rispetto a quello del derby tra Inter e Milan, gara valida per ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma sempre il 23 aprile alle 21.