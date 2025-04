Inter e Napoli, spareggio Scudetto? Ecco perché si può giocare a San Siro

Napoli e Inter, lo spareggio e la classifica avulsa

La domanda delle domande, oltre che per i tifosi di Napoli e Inter, che aleggia nella mente e sui social di tutti gli appassionati di calcio è: e se dovessero arrivare a pari punti? Ci sono due distinzioni da fare: per quanto riguarda il primo posto e quindi la corsa Scudetto, sarà prgrammato uno spareggio, ovvero una gara secca (che non prevede supplementari ma solo i rigori qualora i tempi regolamentari dovessero terminare in parità) nella quale nerazzurri e partenopei si giocheranno il titolo. Per tutte le altre si adottano si adottano cinque criteri. In primis gli scontri diretti, poi la differenza reti e i gol segnati nell'intero campionato, a seguire il maggior numero di reti segnate nell’intero campionato e infine, se dovesse servire, il sorteggio. Il campo sul quale si disputerà l'eventuale gara tra la formazione di Conte e quella di Inzaghi sarà scelto in base al miglior posizionamento delle due (seguendo i criteri appena elencati). Anche in caso di corsa per la salvezza è in programma uno spareggio con gli stessi parametri da rispettare.