Tonfo Inter a Bologna, Inzaghi trema: capolavoro Orsolini, è aggancio Conte!

Il Napoli chiama, l' Inter non risponde. I nerazzurri di Simone Inzaghi , dopo la vittoria della squadra di Antonio Conte col Monza , cadono nei minuti di recupero al Dall'Ara contro il Bologna . Un gol a pochi secondi dalla fine di Riccardo Orsolini condanna la capolista alla sconfitta, che si vede così agganciata dai partenopei al primo posto. Un successo pesantissimo per i rossoblù, che in attesa degli altri risultati volano al quarto posto in classifica e in piena zona Champions.

Bologna-Inter, la partita

Dopo tre minuti è Lautaro a impensierire Ravaglia: passaggio in profondità di Calhanoglu, il 10 prova lo scavato ma l’estremo difensore si fa trovare pronto deviando in corner. E proprio da quel calcio d’angolo è Carlo Augusto in tuffo a sfiorare il palo, andando vicinissimo al gol. Il forcing iniziale dell’Inter si attenuta col passare dei minuti: il Bologna prende le misure, avvicinandosi di tanto in tanto all’area di rigore nerazzurra. Poco prima della mezz’ora l’Inter si salva, letteralmente: palla per Ndoye sulla destra, l’esterno sfida e supera Acerbi sulla destra, cross in mezzo per Dallinga che conclude, ma Pavard è provvidenziale a deviare un tiro che sarebbe finito senza dubbio in rete. Il primo tempo scivola inesorabile via con un sostanziale equilibrio in termini di gioco oltre che di risultato.

Nella ripresa il primo squillo arriva dopo 10’, quando il Bologna con uno schema su punizione trova Dominguez, che rientra sul destro e calcia ma con la conclusione che non trova il giro giusto. Pochi secondi dopo attimi di tensione e doppia espulsione sulle panchine: il vice allenatore nerazzurro Farris lamenta al quarto uomo il troppo fomento della panchina del Bologna ogni qualvolta venga fermato gioco per il fallo, Italiano gli si avvicina poco carinamente dicendogli di parlare direttamente con lui. Risultato? Rosso per entrambi. La sfida si alza di intensità, ma la quantità di interventi irregolari aumenta e il gioco si spezzetta.

La decide Orsolini, Inzaghi ne perde due

Finale ad alte frequenze. Brividi a nemmeno 10' dal termine, quando Ravaglia disturbato da Lautaro si fa sfilare la palla dalle mani colpendo il palo, poi salvaggio clamoroso di Miranda su Taremi a porta vuota ma tutto fermo: il direttore di gara fischia fallo del capitano nerazzurro sul portiere rossoblù. Risposta dei padroni di casa pochi minuti dopo con Cambiaghi, che da posizione ravvicinata di testa non trova la porta. Il finale è di marca Bologna, e il forcing finale è fruttuoso: a pochissimi secondi dalla fine una sforbiciata di Orsolini trafigge Sommer e fa vincere gli emiliani.

Un successo che porta la squadra di Italiano momentaneamente al quarto posto a +1 sulla Juve (impegnata domani a Parma). Un ko pesantissimo per l'Inter che viene agganciato dal Napoli. E la beffa è doppia per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di due elementi importantissimi nella prossima sfida con la Roma: Mkhitaryan e Bastoni, entrambi diffidati, sono stati ammoniti e salteranno il match coi giallorossi di Ranieri. Dall'Ara ancora fatale per Inzaghi, come capitò nel 2022 quando fu Arnautovic (ora nerazzurro) a condannare l'Inter e a indirizzare la lotta Scudetto verso il Milan.