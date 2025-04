Conte, il sogno Scudetto continua: il Napoli raggiunge l’Inter con McTominay

Il Napoli soffre ma sogna ancora. Al Brianteo, gli uomini di Antonio Conte - già reduci dal successo sull'Empoli - conquistano 3 punti chiave nella corsa scudetto, agganciando così l' Inter a quota 71 punti in classifica : la formazione di Simone Inzaghi è attesa al Dall’Ara alle ore 18 di domenica 20 . Un successo valido per la 33ª giornata di Serie A e che porta la firma di Scott McTominay , che al 72' sblocca una gara complicata con un colpo di testa vincente su assist di Giacomo Raspadori . Il prossimo impegno di campionato vede gli azzurri ospitare il Torino nell'incontro in programma il 27 aprile, mentre i nerazzurri affronteranno la Roma sabato 26 a San Siro. Il Monza di Alessandro Nesta rimedia invece la 4ª sconfitta consecutiva, chiudendo la classifica con 15 punti e un ritardo ormai quasi incorregibile di 11 punti dalla salvezza.

Il racconto della partita

È il Napoli ad aggiudicarsi il controllo del gioco, ma la prima occasione da gol la costruiscono i padroni di casa al 14', con Akpa Akrpro che si libera sulla sinistra e la serve a centro area: Rafa Marin sventa il pericolo in scivolata. Poi, gli ospiti fanno la voce grossa e sfiorano due volte il vantaggio con McTominay, che dapprima chiama in causa Turati su calcio di punizione e in seguito con il tiro-cross intercettato da Caldirola che la devia a pochi centimentri dal palo. Non passa molto che Rrahmani colpisce di di testa su calcio d'angolo scheggiando il legno. Al 28', una grande incursione di Castrovilli spaventa la formazione di Conte. L'ex Lazio sfonda in area e cerca la conclusione senza però riuscire a dare il giusto giro al pallone che si spegne sul fondo. Rischia ancora il Napoli, con la palla di Kyriakopoulos che attraversa l'area di Meret prima di superare la linea di fondo. Nella ripresa, gli azzurri fanno fatica a trovare la via del gol. Al 68, Politano fallisce l'uno contro uno con Turati, bravo a metterci il guantone. Ma a fare esplodere il settore ospiti è lo scozzese, che scaccia via i demoni con un colpo di testa vincente su assist di Raspadori. Il vantaggio restituisce coraggio al Napoli, che sfruttando il contraccolpo del Monza difende i 3 punti fino al triplice fischio.