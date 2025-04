Diretta Parma-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il doppio viaggio a vuoto di lunedì, la Juventus torna in Emilia con una trasferta lampo per affrontare il Parma nel 33° turno di Serie A. La squadra di Tudor rientrerà sotto la Mole al termine della sfida contro la formazione di Chivu. L'obiettivo è tornare a Torino con i tre punti in tasca, anche perché la concorrenza ha dato un segnale chiaro ai bianconeri. Le squadre in corsa per la Champions sono agguerrite e non intendono mollare nulla, di conseguenza in casa Juve si può sbagliare poco o niente.