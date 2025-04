Diretta Napoli-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Torino nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Dopo il successo in trasferta a Monza e il ko dell'Inter a Bologna, uomini di Antonio Conte si ritrovano testa a testa nella corsa al titolo con i nerazzurri. La classifica riporta 71 punti e una differenza reti che premia attualmente la formazione di Simone Inzaghi, che alle ore 15 ospiterà la Roma di Claudio Ranieri. Dall'altra parte del campo ci sono ora i granata di Paolo Vanoli, reduci dalla vittoria interna sull'Udinese che è valsa 43 punti in classifica. All'andata al Grande Torino, gli ospiti si imposero per 1-0: rete di McTominay al 31'. La prossima giornata, il Napoli scenderà in campo a Lecce nell'appuntamento in programma il 3 maggio. A seguire, la sfida interna con il Genoa. Il Torino affronterà invece il Venezia venerdì 2. Poi toccherà all'Inter.