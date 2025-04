Diretta Lazio-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio ospita il Parma nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Una sfida che mette in palio 3 punti utili ai biancocelesti per agganciare la Juventus a quota 42 punti - i bianconeri hanno sconfitto il Monza allo Stadium - oltre che per il controsorpasso ai danni della Roma - uscita vincitrice dalla trasferta di San Siro contro l'Inter - . I Ducali, che all'andata si imposero per 3-1, sono invece chiamati ad aumentare il vantaggio sul terzultimo posto distante 6 lunghezze. I biancocelesti sono reduci dal successo esterno sul Genoa, mentre gli uomini di Cristian Chivu, imbattuti da 6 giornate, hanno sconfitto la Juve al Tardini portandosi al 15º posto con 31 punti. L'agenda di Serie A prevede poi la trasferta di Empoli per Marco Baroni e la gara interna con il Como per i gialloblù: incontri in programma rispettivamente sabato 3 e domenica 4 maggio.