Diretta Udinese-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio contro il Milan allo stadio Olimpico di Roma, il Bologna deve ora pensare al campionato dove alle 18.30 fa visita all’Udinese al Bluenergy Stagium nel posticipo della 34ª giornata di Serie A. I rossoblù di Vincenzo Italiano, che hanno battuto 1-0 l’Inter al Dall’Ara grazie alla splendida acrobazia di Riccardo Orsolini allo scadere nell'ultima uscita, sono chiamati a rispondere al successo della Juve che, grazie al 2-0 sul Monza firmato Nico Gonzalez-Kolo Muani, ha momentaneamente superato gli emiliani al quarto posto in classifica. Dall'altra parte del campo la formazione di Kosta Runjaic, ottenuta la salvezza grazie ai 40 punti conquistati, ha abbassato la guardia ed è reduce da cinque sconfitte consecutive (Verona, Inter, Genoa, Milan e Torino).