Roma-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Vietato sbagliare per continuare a sognare. Quattro partite alla fine e due punti che separano la Roma dalla Champions, a cominciare da stasera con la Fiorentina. Per questo Ranieri sembra orientato a confermare lo stesso undici che sette giorni fa ha battuto l’Inter a San Siro, dunque con il doppio centravanti (Shomurodov-Dovbyk). E per non vanificare quanto fatto a Milano, servirà un’altra prova di forza stasera con la Fiorentina. Una gara che arriva anche in contemporanea a quella tra Bologna e Juventus. Per questo vincere sarà ancora più importante per ‘rubare’ punti ad almeno una delle sue diretti concorrenti. I numeri infatti dicono che la Roma sia la miglior squadra del 2025 in Italia con 40 punti conquistati, grazie a 12 vittorie e 4 pareggi. Sono 8 più del Napoli, 9 più dell’Inter, 13 più di Fiorentina e Milan, 16 più dell’Atalanta. In casa Viola Palladino ha avuto poche ore per prepararla ma non vuole accampare alibi. Quindi al netto del rientro dalla Spagna avvenuto solo due giorni fa dopo il 2-1 subito nella semifinale d’andata, delle assenze confermate di Dodo, Cataldi e Ranieri e della consapevolezza di affrontare un’avversaria che non perde in campionato da metà dicembre, la squadra viola è partita per la capitale con grandi motivazioni, spinta anche dai risultati importanti ottenuti in questo campionato con le big. Tolto il Napoli con cui è finita ko in entrambi i confronti, la Fiorentina infatti ha battuto almeno una volta Inter, Juventus, Atalanta, Milan e due la Lazio