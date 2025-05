Milan-Bologna: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Milan e Bologna si affrontano a San Siro nell'incontro valido per la terzultima giornata di Serie A. Una sfida che oltre ad anticipare la finale di Coppa Italia del 14 maggio, mette in palio 3 punti chiave per le qualificazioni europee su entrambi i fronti. Gli uomini di Sergio Conceicao sono chiamati a mantenere in vita la speranza di riuscire nella rincorsa al 6º posto, mentre la formazione di Vincenzo Italiano ha l'occasione di scavalcare il blocco Lazio, Roma e Juventus in corsa Champions con 63 punti - le formazioni di Igor Tudor e Marco Baroni si affronteranno alle 18 di domenica 11 - e riaccomodarsi in 4ª posizione con un vantaggio virtuale di una lunghezza. I rossoneri, che all'andata uscirono sconfitti per 2-1, sono reduci da 3 vittorie consecutive fra campionato e Coppa (prima volta nella gestione Conceicao): l'ultima in rimonta contro il Genoa al Ferraris. Gli ultimi due appuntamenti stagionali, vedranno Maignan e compagni affrontare Roma all'Olimpico e Monza a San Siro. Dopo il celebratissimo successo interno con l'Inter, i rossoblù hanno invece sofferto un rallentamento in classifica, a causa dei due pareggi consecutivi con Udinese al Bluenergy Stadium e nello scontro diretto con la Juventus al Dall'Ara. La prossima giornata c'è la Fiorentina al Franchi, e a seguire il Genoa in casa.