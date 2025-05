Empoli-Parma: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

EMPOLI - Alle ore 20.45, allo stadio Carlo Castellani, Empoli e Parma si affrontano nello scontro salvezza valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Crisi profonda per i toscani che non vincono dall’8 dicembre, dal 4-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Da quel pomeriggio 16 ko e solo sei pareggi che, nonostante un ottimo avvio, hanno inguaiato la formazione di Roberto D’Aversa, ora penultima in classifica con appena 25 punti, due in meno rispetto al Lecce attualmente quartultimo. Un po’ più tranquilla, invece, la situazione per i ducali, a quota 32. Da quando Cristian Chivu ha preso il posto in panchina di Fabio Pecchia, gli emiliani hanno decisamente cambiato marcia e sono ormai a un passo dalla salvezza. Dopo aver inanellato una serie di sette risultati utili consecutivi (sei pareggi e una vittoria), nell'ultima uscita i gialloblù si sono arresi al Sinigaglia di fronte al Como di Cesc Fabregas, che ha raccolto il quinto successi di fila (record per la formazione lombarda nella massima serie) grazie al sigillo di Gabriel Strefezza.