Napoli shock: il Genoa pareggia e gela il Maradona! Brivido Scudetto

Napoli-Genoa, la partita

Brutte notizie dopo 10 minuti per Conte con Lobotka che chiede il cambio per il dolore alla caviglia destra sostituito da Gilmour. L'uscita di Lobotka però non frena i padroni di casa che al 15' trovano la rete dell'1-0 con Lukaku: l'ex Inter viene ben servito da McTominay e poi fa valere la sua forza fisica per poi presentarsi davanti a Siegrist dove non sbaglia. Il Napoli aggredisce cercando il raddoppio e al 24' ci va vicino: Politano serve Raspadori che con una precaria coordinazione riesce a calciare ma Leali è bravissimo a salvare in corner. Il Genoa però non resta a guardare: al 27' Messias mette in mezzo con doppia deviazione e per pochissimo Carvalho non riesce ad insaccare, al 30' traversa su punizione di Pinamonti e, un minuto dopo, cross dalla destra e stacco di Anahor molto morbido ma Meret nel bloccare il pallone lo infila nella propria rete per l'1-1.

Ad inizio ripresa clamorosa occasione per il Napoli: Politano trova Di Lorenzo che crossa in mezzo, il portiere genoano smanaccia, Anguissa va a colpo sicuro per il tap-in ma ancora Siegrist salva miracolosamente! Il forcing partenopeo però riesce a fare breccia e al 64' trova il gol del 2-1: il solito onnipresente e prezioso McTominay serve perfettamente l'inserimento di Raspadori che con il mancino buca Siegrist! Proprio quando la partita sembra in dirittura d'arrivo per la squadra di Conte ecco la doccia gelata: cross di Martin dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Vasquez che batte Meret all'84'! Assalto Napoli e al 92' Billing di testa sfiora il 3-2, è l'ultima emozione della partita.