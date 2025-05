Inter e Napoli a pari punti, cosa succede? Spareggio Scudetto: è già polemica

Quindi come dichiarato da De Siervo, una risposta definitiva sull'eventuale data e il campo di gioco arriverà nella giornata di lunedì . Da quanto filtra, qualora il quadro dovesse restare immutato e vista l'impossibilità di trovare una data oltre la fine del campionato (a inizio giugno c'è il via al Mondiale per Club , competizione che vedrà anche la formazione di Inzaghi protagonista, ndr), nell'ultimo turno di Serie A le partite di Inter e Napoli potrebbero essere anticipate a giovedì 22 maggio . Una misura che permetterebbe di avere uno slot libero per giocare lo spareggio domenica 25 maggio . Questa eventualità non troverebbe, però, il benestare dei partenopei, mentre i nerazzurri sarebbero particolarmente a favore poiché avrebbero più tempo a disposizione per preparare la finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio .

Spareggio Scudetto, dove si giocherebbe

L'eventuale scontro diretto non prevede la presenza di tempi supplementari: tutto in 90' e se si è in parità, si arriva direttamente ai calci di rigore. Per quanto riguarda la sede della sfida, invece, bisogna consultare il regolamento: considerato che gli scontri diretti sono entrambi finiti in parità con il punteggio di 1-1, bisogna prendere in considerazione la differenza reti che al momento vede l'Inter a +42 e il Napoli a +30. In questo caso è molto probabile dunque che la sfida Scudetto possa giocarsi a San Siro. C'è solo un "se": nel caso in cui le autorità dovessero decidere di evitare l'opzione Meazza (o Maradona in caso di clamoroso ribaltone del Napoli in termini di differenza reti) per questioni di ordine pubblico la sede sarà obbligatoriamente la stessa della finale di Coppa Italia, ovvero lo Stadio Olimpico di Roma.