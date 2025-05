Juventus-Udinese: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

È un bilancio avvelenato dai rimpianti quello della Juventus, che a 180 minuti dal termine del campionato può ancora centrare l'obiettivo minimo stagionale. La classifica che apre la 37ª giornata, è lo specchio delle recidive dei giocatori, delle sbandate sul mercato e delle reiterate delusioni concentrate nella gestione Motta che hanno tradito del tutto le aspettative di inizio annata. I bianconeri sono pertanto chiamati (ancora una volta) a non gettare punti al vento per non condannare il club a fare la conta dei danni. Dalla rosa agli sponsor, passando per la perdita minima da 60 milioni, mancare l'appuntamento con la prossima Champions è uno scenario che mette tutto e tutti in discussione. Ma la "salvezza" è ancora possibile. La formazione di Tudor, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Lazio, affronta ora l'Udinese di Runjaic, che alla stagione non ha più nulla da chiedere e si presenta inoltre allo Stadium con una sola vittoria nelle ultime 9 giornate (all'andata finì 2-0 per gli ospiti). Poi, toccherà affrontare il Venezia al Penzo, con i lagunari aggrappati con le unghie alla coda della classifica. I biancocelesti di Baroni, che con la Juve condividono la quota di 64 punti con una differenza reti pari a 13 contro le 20 dei concorrenti diretti, sono attesi a San Siro contro l'Inter, rientratata a sua volta a pieno titolo nella corsa Scudetto dopo l'inaspettato pareggio del Napoli con il Genoa: a sperare per un posto in Champions sono anche Roma e Bologna, impegnate rispettivamente contro Milan all'Olimpico e Fiorentina al Dall'Ara.