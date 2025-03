Juve senza Champions? Conti da paura: “buco” per 77 milioni da colmare così!

Opzione Europa League

A mitigare gli aspetti negativi di una nuova annata senza le note della “Champions League Theme”, l’inno della competizione, c’è il Mondiale per Club, come pure potrebbe esserci l’Europa League se la Juventus dovesse chiudere il campionato a ridosso delle prime quattro e non finire completamente fuori dall’accesso alle competizioni continentali. Giocare a giugno-luglio negli States dovrebbe assicurare al club un indennizzo base di 10 milioni, da raddoppiare perché il gettone di partecipazione delle squadre europee avrà un surplus in base a pubblico, risultati e attrattiva commerciale. In questo scenario, il Real Madrid sarebbe ovviamente il più pagato arrivando a 35 milioni mentre per Juventus e Inter si fermerebbero a 20. A questa pioggia di introiti andranno poi aggiunti i premi per i risultati e per il passaggio del turno. Partecipare invece alla prossima Europa League significherebbe comunque portarsi subito a casa tra bonus d’ingresso, ranking e market pool circa 13 milioni oltre agli 8 milioni (stimati) di botteghino.

Certo, gli introiti verrebbero ridotti di quattro volte rispetto alla Champions, ma sarebbero comunque delle entrate da non sottovalutare, con la possibilità andando avanti nel torneo di vedere anche partite di certaello. Se poi si dovesse alzare la Coppa, crescerebbero i vantaggi, a partire dai ricavi (25 milioni, botteghino escluso) per finire con la disputa della Supercoppa europea e della prossima Champions.