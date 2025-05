Il Napoli di Conte Campione d'Italia! Inter, inutile vittoria a Como

Como-Inter: il racconto della partita

Partenza aggressiva del Como, che si rende pericoloso dopo 3 minuti di gioco con Van der Brempt, la cui conclusione viene intercettata e trattenuta da Sommer. Non passa molto che l'Inter sfiora il vantaggio con l'inserimento di Darmian, che servito da Dimarco calcia in porta, trovando Perrone a salvare il parziale sulla linea di porta. A sbloccare le marcature ci pensa allora De Vrij con un colpo di testa su calcio al 21'. Scoccata la mezz'ora, Nico Paz prova a pareggiare i conti con un tiro dal limite che si alza di poco sopra la traversa. Ci riprova allora Smolcic, che chiama in causa il portiere svizzero bravo a difendere il vantaggio. Al 37', Reina nega il raddoppio a Taremi lanciato da una bella intuizione di Zalewski. L'uscita del portiere viene però rivista al monitor da Massa, che giudica l'intervento fuori area ed espelle l'ex Napoli, che conclude così la sua carriera. Tutto il Sinigaglia si alza in piedi per omaggiare lo spagnolo, raggiunto anche dall'abbraccio di Sommer. Nella ripresa, Correa si libera di Smolcic e supera Butez per il 2-0. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa provano comunque a rientrare nel match con i tentativi di Cutrone che per due volte manca di poco lo specchio della porta. Al triplice fischio vincono gli uomini, ma la festa Scudetto è a Napoli.