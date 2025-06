Contratti calciatori, colpo di scena: la mossa dei club contro il ricatto del parametro zero

Il caso inglese e il precedente Niguez

Il precedente inglese è stato finora l’unico in cui, seppur per poco tempo, si è fatto ricorso su larga scala a contratti più lunghi dei cinque anni previsti come durata massima dall’art. 18.2 del “Regulations on the Status and Transfer of Players” (Rstp) Fifa, che consente deroghe in base alla legge nazionale, ma non parla degli ammortamenti. In giro per il mondo esistono pochissime eccezioni: per lo più restrittive (è il caso di Portogallo o Argentina, 4 anni), mentre in Spagna non esiste un limite ma i casi in cui si è andati oltre sono stati scelte di cuore come il rinnovo novennale di Saul Niguez con l’Atletico, senza che si ponesse mai il tema. In quel vuoto normativo aveva provato a infilarsi la Premier, con le conseguenze già viste, ma non ci proverà nemmeno la Serie A.