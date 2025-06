De Laurentiis sicuro: “Il Napoli non in vendita, nemmeno per 2 miliardi e mezzo". Poi incorona Conte

Sulla Champions

"Riportare la Champions in Italia? I pronostici portano iella. Noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi dieci anni abbiamo raggiunto i massimi livelli con una certa costanza. La squadra del Nord non ha mai giocato in maniera chiara. La mia sì. Quando mio zio Dino mi disse a 19 anni vieni con me in America io risposi che volevo creare qualcosa in Italia. Dove nessuno ti regala niente. Faremo tesoro di un impegno maggiore e abbiamo fatto un cinema di successo e un calcio abbastanza importante. In uno sport che non conoscevo. Farlo in una dimensione napoletana venendo da una famiglia di origini irpine e torresi mi ha dato una visione di fantasia che si è sposata con il cinema e il calcio", ha detto ancora Aurelio De Laurentiis.