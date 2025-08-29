Lecce-Milan: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale  

LECCE - Incassata la clamorosa sconfitta al debutto contro la Cremonese al Meazza (1-2), alle ore 20.45, al Via del Mare, il Milan deve voltare pagina nell'anticipo della seconda giornata contro il Lecce. Il campionato dei rossoneri è iniziato come peggio non poteva, ma la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire e conquistare il successo prima della sosta per le Nazionali. Il tecnico livornese, come annunciato in conferenza stampa, oltre a Leao, ancora out per l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, dovrà fare a meno anche del nuovo acquisto Jashari che si è rotto il perone durante un contrasto in allenamento con Gimenez e non rientrerà prima di novembre. Dall'altro lato del campo, i salentini di Eusebio Di Francesco, dopo aver superato la Juve Stabia in Coppa Italia (2-0), hanno aperto il loro campionato fermando sullo 0-0 il Genoa di Patrick Vieira al Ferraris. Sarà una partita speciale per Francesco Camarda, attaccante scuola Milan trasferitosi proprio ai giallorossi pugliesi in estate e ancora a caccia del primo gol in Serie A - compirà 18 anni il prossimo 10 marzo -. Le due squadre si ritroveranno una di fronte all'altra anche nel secondo turno del trofeo nazionale, stavolta a San Siro.