Lecce-Milan: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale  

LECCE - Incassata la clamorosa sconfitta al debutto contro la Cremonese al Meazza (1-2), alle ore 20.45, al Via del Mare, il Milan deve voltare pagina nell'anticipo della seconda giornata contro il Lecce. Il campionato dei rossoneri è iniziato come peggio non poteva, ma la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire e conquistare il successo prima della sosta per le Nazionali. Il tecnico livornese, come annunciato in conferenza stampa, oltre a Leao, ancora out per l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, dovrà fare a meno anche del nuovo acquisto Jashari che si è rotto il perone durante un contrasto in allenamento con Gimenez e non rientrerà prima di novembre. Dall'altro lato del campo, i salentini di Eusebio Di Francesco, dopo aver superato la Juve Stabia in Coppa Italia (2-0), hanno aperto il loro campionato fermando sullo 0-0 il Genoa di Patrick Vieira al Ferraris. Sarà una partita speciale per Francesco Camarda, attaccante scuola Milan trasferitosi proprio ai giallorossi pugliesi in estate e ancora a caccia del primo gol in Serie A - compirà 18 anni il prossimo 10 marzo -. Le due squadre si ritroveranno una di fronte all'altra anche nel secondo turno del trofeo nazionale, stavolta a San Siro.
SEGUI LECCE-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Lecce-Milan: diretta tv e streaming
Lecce-Milan, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Lecce-Milan
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Perez, Sala, Morente, Stulic, N'Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Pierret, Kaba, Maleh.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic; Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Saelemaekers, Chukwueze, Balentien.
ARBITRO: Marinelli di Tivoli. ASSISTENTI: Dei Giudici-Mastrodonato. IV UFFICIALE: Arena. VAR: Ghersini. ASS. VAR: Meraviglia.
Lecce-Milan: scopri tutte le quote