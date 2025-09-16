Allegri, squalifica dopo la sfuriata: il verdetto del Giudice Sportivo

Un turno di stop, oltre a una multa di 10.000 €: questa è la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nel finale della gara tra Milan e Bologna dopo le proteste per il mancato calcio di rigore, per fallo su Nkunku, alla sua squadra, dopo l'intervento del Var. La squalifica è arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".
Gli altri verdetti
Una giornata di squalifica anche per il difensore del Como Jacob Ramon per essere stato espulso nella gara di campionato contro il Genoa. Stop di un turno anche per Ivan Sarra, dirigente del Pisa, "per avere, al 28° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato con veemenza l'operato arbitrale". Multate inoltre, con una sanzione di 5.000 €, le società Milan e Napoli "per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo".