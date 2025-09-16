Allegri, squalifica dopo la sfuriata: il verdetto del Giudice Sportivo

Un turno di stop, oltre a una multa di 10.000 €: questa è la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nel finale della gara tra Milan e Bologna dopo le proteste per il mancato calcio di rigore, per fallo su Nkunku, alla sua squadra, dopo l'intervento del Var. La squalifica è arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".