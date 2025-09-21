Fiorentina-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

A caccia della prima vittoria in campionato. E' questa la priorità della Fiorentina attesa alle 18 al Franchi contro il Como nel quarto turno di Serie A. L'esordio stagionale nel proprio stadio una settimana fa con il Napoli non è andato come Stefano Pioli e la sua squadra speravano essendo arrivata una pesante sconfitta per 3-1. Di qui la classifica che è rimasta ancora ai due punti raccolti nelle trasferte con Cagliari e Torino. Una classifica che, ha ribadito il tecnico viola parlando in conferenza stampa, non piace né a lui né ai suoi giocatori né ai tifosi. Urge quindi un cambio di passo che significa una cosa sola: vincere e possibilmente giocando bene.