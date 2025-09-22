Napoli-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Napoli ospita il Pisa all'incontro valido per la 4ª giornata di campionato. Gli uomini di Antonio Conte si presentano all'appuntamento con 9 punti frutto dei successi contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. In palio al Maradona c'è dunque l'occasione di scavalcare la Juventus, che al Bentegodi non è andata oltre l'1-1, e accomodarsi in vetta alla classifica. Dall'altra parte del campo ci sono ora i nerazzurri di Alberto Gilardino, che dopo il punto raccolto all'esordio con l'Atalanta sono usciti sconfitti dai confronti con Roma e Udinese. La prossima giornata, il Napoli sarà impegnato nella trasferta di San Siro contro il Milan (28/09), mentre il Pisa ospiterà la Fiorentina (28/09): prima però, la sfida esterna contro il Torino valida per l'accesso al terzo turno di Coppa Italia (25/09).
Napoli-Pisa: dove vederla
La sfida tra le formazioni di Conte e Gilardino è in programma alle ore 20.45 di lunedì 22 settembre al Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.
Segui Napoli-Pisa sul nostro sito.
Napoli-Pisa: le probabili formazioni
NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. Allenatore: Conte.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Buongiorno, Mazzocchi, Gutierrez, Marinucci, Olivera, Gilmour, Elmas, Vergara, Neres, Ambrosino, Lang, Hojlund.
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Léris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Scuffet, Nicolas, Angori, Hojholt, Meister, Touré, Esteves, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Lorran.
Arbitro: Crezzini (Siena). Assistenti: Costanzo-Mastrodonato. IV Uomo: Manganiello. Var: Mazzoleni. Ass.Var: Giua.