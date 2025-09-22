Napoli-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Napoli ospita il Pisa all'incontro valido per la 4ª giornata di campionato. Gli uomini di Antonio Conte si presentano all'appuntamento con 9 punti frutto dei successi contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. In palio al Maradona c'è dunque l'occasione di scavalcare la Juventus, che al Bentegodi non è andata oltre l'1-1, e accomodarsi in vetta alla classifica. Dall'altra parte del campo ci sono ora i nerazzurri di Alberto Gilardino, che dopo il punto raccolto all'esordio con l'Atalanta sono usciti sconfitti dai confronti con Roma e Udinese. La prossima giornata, il Napoli sarà impegnato nella trasferta di San Siro contro il Milan (28/09), mentre il Pisa ospiterà la Fiorentina (28/09): prima però, la sfida esterna contro il Torino valida per l'accesso al terzo turno di Coppa Italia (25/09).