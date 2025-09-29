Pagelle Milan-Napoli: Modric non gioca, insegna. Rabiot è ovunque, Marianucci trema, Hojlund spettatore

Il Milan di Allegri vince il big match contro il Napoli grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, che continua il suo stato di grazia. Nel secondo tempo il rosso ad Estupinan che provoca il rigore trasformato poi da De Bruyne mette in difficoltà i rossoneri che però anche in 10 resistono agli attacchi della squadra di Conte fino alla vittoria finale. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei protagonisti.
Pagelle Milan
Maignan 7 Doppio intervento all’11’ del primo tempo, ma è nel finale che si esalta sul sinistro di Neres.
Tomori 6.5 È bravo a contenere, graziato da Chiffi quando colpisce McTominay in area al 37’ pt. Fuori per infortunio nel finale.
De Winter (35’ st) 6 Respinge tutto.
Gabbia 7 Perfetto in anticipo su Hojlund e poi su Lucca.
Pavlovic 7 Primo tempo propositivo, da una sua iniziativa nasce il 2-0, ripresa da lottatore d’area di rigore.
Saelemaekers 7 Puntuale a chiudere la super azione di Pulisic per sbloccare la partita, poi per un po' si assenta, ma è sempre un appoggio sicuro per i suoi. Esce acciaccato.
Athekame (24’ st) 5.5 Troppe imprecisioni.
Fofana 7.5 Moto perpetuo, morde De Bruyne: sbaglia il possibile 2-0, ma si rifà con l’assist per Pulisic.
Modric 8 Non gioca, insegna. I ritmi li decide lui, ha un radar nel cervello. Immenso.
Rabiot 7.5 La costante del Milan da settembre: è ovunque. Nel finale mura il tiro a botta sicura di Elmas.
Estupinan 5 Dopo prove in crescita, fa un passo indietro: Politano lo mette alle corde e complica la gara del Milan facendosi espellere.
Pulisic 8 Stratosferico. Allegri lo lascia libero fra centrocampo e attacco, lui svaria, accelera - come sull’1-0 - e segna.
Bartesaghi (14’ st) 6.5 Mezzora sotto pressione, resiste.
Gimenez 6 Il gol in Coppa Italia lo ha ringalluzzito. Lotta e cuce, però è poco servito in zona gol.
Leao (24’ st) 6 Torna dopo 42 giorni ma non ha ancora la “sua” gamba.
All. Allegri 8 Non batteva Conte dal 2009, questo successo ha un bellissimo sapore. Si arrabbierà, ma questo è un Milan da scudetto.
Pagelle Napoli
Meret 6 Sui gol è fulminato e incolpevole.
Di Lorenzo 6.5 Meglio quando spinge, vedi il rigore guadagnato; dietro così così.
Marianucci 4.5 Esordio col Napoli, a San Siro si può tremare. E lui trema: doppio errore su Pulisic sull’1-0, in ritardo sul 2-0 dell’americano.
Juan Jesus 5 Poco reattivo, sul 2-0 non fiuta il pericolo, ovvero l’inserimento di Fofana.
Gutierrez 6.5 Nonostante non giocasse dal 25 aprile col Girona, è fra i più positivi del Napoli.
Lobotka 6.5 Evita alcuni pasticci dei suoi, riesce quasi sempre a far partire l’azione. Lucido fino alla fine.
Politano 7 Il più attivo nel primo tempo, lui i palloni dentro li mette, il problema è che i compagni non finalizzano. Buona prova davanti agli occhi del ct Gattuso.
Anguissa 6 Corre tanto e perde in lucidità, sia nelle conclusioni, sia in fase difensiva: sul 2-0, Pavlovic lo lascia sul posto. Però è vivo fino al 98'.
De Bruyne 6 Si scambia posizione spesso con McTominay, ma si accende raramente. Freddo sul rigore, non gradisce - eufemismo... - il cambio.
Elmas (28’ st) 5.5 Si crea una chance, Rabiot la spegne.
McTominay 6.5 Non segue Saelemaekers sull’1-0, poi però cresce. Chiede a ragione un rigore e non viene accontentato; suo il colpo di testa che porta al rigore invece assegnato.
Neres (28’ st) 6.5 Punta, crossa e tira, scheggiando un palo, con deviazione, nei minuti di recupero.
Hojlund 4 Spettatore: 16 palloni toccati, “percepiti” molti meno.
Lucca (28’ st) 5.5 Non migliora la situazione.
All. Conte 6 Non convincono alcuni cambi, però ai punti forse avrebbe meritato il pari.
